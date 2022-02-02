Григорчук рассказал, как вернуть фанов Черноморца на стадион

Тренер уверен, что хороший футбол вернет болельщиков

  • 02.02.2022 18:20
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  • 1 комментарий
Григорчук рассказал, как вернуть фанов Черноморца на стадион
© chernomorets.odessa.ua

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук рассчитывает, что игра команды сможет вернуть болельщиков на стадион.

В последнее время у клуба были проблемы и с фанатами, и с посещаемостью.

«Лучшей причиной возвращения болельщиков на наш стадион - игра «Черноморца». Она должна быть и результативной, и привлекательной. Чтобы было интересно прийти на стадион».

«Конечно, самое главное сейчас - результат, и мы понимаем, что времени мало на подготовку ко второй части сезона», - сказал Григорчук.

Одесская команда сейчас занимает 13-е место.

Источник — ПроФутбол

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Варелыч Васин, 02.02.2022 18:23
    +4
    В последнее время у клуба были проблемы и с фанатами - афтор чистый рог. Проблемы были у ваших рогов с Одессой, а не у Черноморца с фанатами.
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