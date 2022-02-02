Григорчук рассказал, как вернуть фанов Черноморца на стадион

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук рассчитывает, что игра команды сможет вернуть болельщиков на стадион.

В последнее время у клуба были проблемы и с фанатами, и с посещаемостью.

«Лучшей причиной возвращения болельщиков на наш стадион - игра «Черноморца». Она должна быть и результативной, и привлекательной. Чтобы было интересно прийти на стадион».

«Конечно, самое главное сейчас - результат, и мы понимаем, что времени мало на подготовку ко второй части сезона», - сказал Григорчук.

Одесская команда сейчас занимает 13-е место.