Григорчук рассказал, как вернуть фанов Черноморца на стадион

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук рассчитывает, что игра команды сможет вернуть болельщиков на стадион.
В последнее время у клуба были проблемы и с фанатами, и с посещаемостью.
«Лучшей причиной возвращения болельщиков на наш стадион - игра «Черноморца». Она должна быть и результативной, и привлекательной. Чтобы было интересно прийти на стадион».
«Конечно, самое главное сейчас - результат, и мы понимаем, что времени мало на подготовку ко второй части сезона», - сказал Григорчук.
Одесская команда сейчас занимает 13-е место.
Источник — ПроФутбол
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