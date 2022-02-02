Игорь Суркис о своем племяннике: Есть талант, он не похож на детей мажоров

В академии «Динамо» Киев занимается 16-летний Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса. Игорь Суркис рассказал о перспективах юного вратаря.

«Я Славика очень люблю, он ко мне прислушивается. У него есть огромное желание, но есть проблемы - его травмы преследуют. Я хочу, чтобы у него получилось, но с такой фамилией он должен быть намного сильнее и лучше, чем другие. Иначе будут говорить, что в ворота Суркис поставил сына брата. Я бы этого не хотел».

«У него есть талант и трудолюбие, и он не похож на детей мажоров. У него, наверное, есть лучшие возможности, чем у других ребят. Но в команде его хорошо воспринимают, он хочет быть таким, как остальные ребята».

«Мы не можем ломать детей, не можем говорить, мол, Слава, я президент клуба, поэтому тут ты играть не будешь», - сказал Суркис.