Игорь Суркис о своем племяннике: Есть талант, он не похож на детей мажоров

Вячеслав Суркис играет в академии клуба

  • 02.02.2022 15:11
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Игорь Суркис о своем племяннике: Есть талант, он не похож на детей мажоров
© fcdynamo.kiev.ua

В академии «Динамо» Киев занимается 16-летний Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса. Игорь Суркис рассказал о перспективах юного вратаря.

«Я Славика очень люблю, он ко мне прислушивается. У него есть огромное желание, но есть проблемы - его травмы преследуют. Я хочу, чтобы у него получилось, но с такой фамилией он должен быть намного сильнее и лучше, чем другие. Иначе будут говорить, что в ворота Суркис поставил сына брата. Я бы этого не хотел».

«У него есть талант и трудолюбие, и он не похож на детей мажоров. У него, наверное, есть лучшие возможности, чем у других ребят. Но в команде его хорошо воспринимают, он хочет быть таким, как остальные ребята».

«Мы не можем ломать детей, не можем говорить, мол, Слава, я президент клуба, поэтому тут ты играть не будешь», - сказал Суркис.

Источник — Бомбардир

(8 голосов)

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    potemkin78, 02.02.2022 15:38
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