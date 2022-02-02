Стали известны соперники Зари на втором сборе

Стали известны соперники луганской «Зари» в рамках второго учебно-тренировочного сбора в Турции. Он пройдет с 5 по 17 февраля.
Первым спарринг-партнером «Зари» станет латвийская «Валмиера». В миунвшем чемпионате «Валмиера» заняла второе место и будет участвовать в квалификации Лиги Конференций. Товарищеский матч состоится 9 февраля.
12 февраля пройдет второй товарищеский матч, соперник – датский «Оденсе». В Суперлиге Дании «Оденсе» расположился на 9-м месте.
16 февраля «Зарю» ждут еще два спарринга. Утром луганчане сыграют с «Железничаром», а вечером — с узбекским «Бунедкором». «Железничар» занимает 6-е место в высшей лиге Боснии и Герцеговины, а «Бунедкор» находится на 5-м месте в Суперлиге Узбекистана.
Вероятно, «Заря» проведет и шестой товарищеский матч. Луганский клуб ведет переговоры с несколькими потенциальными соперниками.
Источник — ФК Заря
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