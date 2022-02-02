Манчестер Сити продлит контракт с Бернарду Силвой

Английский клуб намерен удержать португальского футболиста

  • 02.02.2022 14:46
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Манчестер Сити продлит контракт с Бернарду Силвой
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» ведет переговоры о продлении контракта с 27-летним португальским атакующим полузащитником Бернарду Силвой.

Текущее соглашение Силвы с «горожанами» рассчитано до лета 2025 года, но «Манчестер Сити» намерен договориться о сотрудничестве с футболистом на более длительный срок.

Силва защищает цвета «Манчестер Сити» после перехода из «Монако» летом 2017 года за €50 миллионов. В текущем сезоне Бернарду провел за английскую команду 29 матчей во всех турнирах, где забил 8 «мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость хавбека составляет €75 миллионов.

Источник — The Times

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