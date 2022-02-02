Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «На Winter Cup 2022 нас интересует качество игры»

Наставник «Полесья» рассказал о задачах команды на товарищеском турнире

  • 02.02.2022 14:30
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Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «На Winter Cup 2022 нас интересует качество игры»
© ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев рассказал о целях своей команды на товарищеском турнире Winter Cup 2022.

«Постараемся сыграть на Winter Cup 2022 удачно. Нас интересует не столько результат, сколько качество игры. Нагрузки будут увеличиваться, так как мы выходим на этап, где будет скоростная и силовая работа. Легко не будет, но у ребят хорошее настроение, они немножко отдохнули дома. В Турции мы будем находиться практически месяц, мы к этому готовы. Условия для работы хорошие, мы приехали сюда не отдыхать», — рассказал Калитвинцев.

Winter Cup 2022 пройдет с 3 по 12 февраля в турецком Белеке. Также на турнире сыграют «Верес», «Черноморец» и харьковский «Металлист».

В первом матче Winter Cup 2022, который состоится 3 февраля, «Полесье» сыграет с «Вересом».

Источник — Футбол 1/2/3

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