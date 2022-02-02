Роман БЕЗУС: «Я уже не мальчик, чтобы на кого-то обижаться»

31-летний украинский полузащитник бельгийского «Гента» Роман Безус рассказал, почему он мало играет за свою команду в новом году.

— С «Брюгге» я точно не сыграю. На одной из тренировок мне наступили на палец, и там образовалась трещина. Вроде ничего серьезного, но где-то неделю придется пропустить.

— В этом году у тебя мало игровой практики. Почему?

— Я думаю, что этот вопрос лучше задавать тренеру. Со своей стороны, делаю все, что нужно. Тренируюсь, работаю.

— Бельгийские СМИ намекнули, что ты отказался подписывать с «Гентом» новый контракт. Когда истекает действующее соглашение?

— Летом.

— Так, может, дело в этом? «Гент» не побеждает уже пять туров, в команде много травмированных, некоторые игроки участвовали в Кубке Африки. Забивать некому, а ты сидишь на лавочке…

— Не могу ничего сказать по этому поводу. Не верю в теорию заговора (улыбается).

— Не было желания перейти в другой клуб во время нынешнего трансферного окна?

— Было. И предложение было. Но в клубе сказали, что во мне нуждаются.

— Какой выход из ситуации?

— Терпеть. Я уже не мальчик, чтобы на кого-то обижаться, а работать спустя рукава не умею. Нужно в любой ситуации профессионально выполнять свои обязанности.

В текущем сезоне Безус провел за «Гент» 24 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.