Роман БЕЗУС: «Я уже не мальчик, чтобы на кого-то обижаться»

31-летний украинский полузащитник бельгийского «Гента» Роман Безус рассказал, почему он мало играет за свою команду в новом году.
— С «Брюгге» я точно не сыграю. На одной из тренировок мне наступили на палец, и там образовалась трещина. Вроде ничего серьезного, но где-то неделю придется пропустить.
— В этом году у тебя мало игровой практики. Почему?
— Я думаю, что этот вопрос лучше задавать тренеру. Со своей стороны, делаю все, что нужно. Тренируюсь, работаю.
— Бельгийские СМИ намекнули, что ты отказался подписывать с «Гентом» новый контракт. Когда истекает действующее соглашение?
— Летом.
— Так, может, дело в этом? «Гент» не побеждает уже пять туров, в команде много травмированных, некоторые игроки участвовали в Кубке Африки. Забивать некому, а ты сидишь на лавочке…
— Не могу ничего сказать по этому поводу. Не верю в теорию заговора (улыбается).
— Не было желания перейти в другой клуб во время нынешнего трансферного окна?
— Было. И предложение было. Но в клубе сказали, что во мне нуждаются.
— Какой выход из ситуации?
— Терпеть. Я уже не мальчик, чтобы на кого-то обижаться, а работать спустя рукава не умею. Нужно в любой ситуации профессионально выполнять свои обязанности.
В текущем сезоне Безус провел за «Гент» 24 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.
Источник — zbirna.com
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