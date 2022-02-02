Источник: Динамо сделало предложение о подписании нового футболиста

Подробности возможного трансфера станут известны позже

  • 02.02.2022 11:29
  • 5036 просмотров
  • 17 комментариев
Источник: Динамо сделало предложение о подписании нового футболиста
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Киевское «Динамо» сделало предложение о подписании нового футболиста. Имя потенциального новичка не сообщается.

«Есть все основания полагать, что на этой неделе будут некоторые подвижки в вопросе приобретения новичка. Предложение сделано. Подробности позднее», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В зимнее трансферное окно «Динамо» новых игроков пока не подписывало. Киевскую команду покинули Виталий Миколенко («Эвертон», €23,5 миллиона), Евгений Смирный («Заря»), Данил Скорко («Заря»), Юрий Тлумак («Заря»), Владислав Супряга («Сампдория», аренда), Эрик Рамирес («Спортинг» Хихон, аренда), Богдан Леднев («Фехервар», аренда), Роман Вантух («Днепр-1», аренда), Назарий Русин («Черноморец», аренда), Ибрагим Каргбо («Целе», аренда), Богдан Билошевский («Александрия», аренда).

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Комментарии
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    online
    ___FunnyCat, 02.02.2022 11:40 (изменен)
    +9
    mayakovskiy1, 02.02.2022 11:39
    Какого то очередного колхозника за борщ. Как там Бенито, Рамирес, Шкурин и далее по списку?))
    К вам нормальный игрок не пойдет
    ну главное что бы не бревно с двумя левыми ногами за 12 лямов, как там Марлон?
    долго же до ахметова доходило что его кинули на бабки
    ну хоть Боту не в багажнике вывезли а просто слили по тихому
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    online
    Ретро Футбол, 02.02.2022 11:46
    +8
    Комментарий свернут. Показать
    mayakovskiy1, 02.02.2022 11:39
    Какого то очередного колхозника за борщ. Как там Бенито, Рамирес, Шкурин и далее по списку?))
    К вам нормальный игрок не пойдет
    Кацап, ты ещё не нагавкался? Как так случилось, что вашего ахмэтава поймали на неуплате 18 миллиардов налогов?
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    Михаил Степанов, 02.02.2022 11:45
    +8
    Новость бомба! Информативность запредельная!)))
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    Fitness2643, 02.02.2022 12:12
    +3
    mayakovskiy1, 02.02.2022 11:39
    Какого то очередного колхозника за борщ. Как там Бенито, Рамирес, Шкурин и далее по списку?))
    К вам нормальный игрок не пойдет
    А у вас все играют и успешно Витао вообще король центра обороны, Додо в аренде не был? 2-3 украинца в старте и кишит чёрными фейсами Шахтер! Страшное зрелище. Бернард тоже сразу в основе играл. Вы все топы мол берете
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    online
    potemkin78, 02.02.2022 12:50 (изменен)
    +1
    Xyoкин Гусман Лоэра, 02.02.2022 12:43
    a Шкурин ?
    он главный на замене
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    online
    Maximus Incognitos, 02.02.2022 12:28
    +1
    Сенсации, расследования…
    Ссылка
    online
    Gargantua, 02.02.2022 12:06
    +1
    сподіваюсь це той колумбієць із "Сочі". Виглядає дійсно класним форвардом.
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    online
    DK92, 02.02.2022 11:51
    +1
    Надеюсь это не очередное дно как Шкурин или Рамирес . Тогда лучше вообще не покупать !
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    online
    ___FunnyCat, 02.02.2022 11:34
    +1
    Интересно кто и на какую позицию, интригу умеют держать
    Ссылка
    online
    potemkin78, 02.02.2022 12:41
    0
    какого бы нападающего не взяли усё равно будет играть Беседин
    Ссылка
    Xyoкин Гусман Лоэра, 02.02.2022 12:34
    -3
    Лучше Шкурина трансфер будет ?
    Ссылка
    Xyoкин Гусман Лоэра, 02.02.2022 12:43
    -5
    potemkin78, 02.02.2022 12:41
    какого бы нападающего не взяли усё равно будет играть Беседин
    a Шкурин ?
    Ссылка
    Xyoкин Гусман Лоэра, 02.02.2022 12:36
    -5
    Mikola_Bokopor, 02.02.2022 11:49
    Сранни я тебе открою секрет. Это очередное бревно на вашу пилораму
    Ссылка
    online
    ABOBA, 02.02.2022 12:25
    -5
    Gargantua, 02.02.2022 12:06
    сподіваюсь це той колумбієць із "Сочі". Виглядає дійсно класним форвардом.
    Суркис не заплатит столько денег
    Ссылка
    online
    ĴØЌÉŔ, 02.02.2022 12:45
    -6
    Xyoкин Гусман Лоэра, 02.02.2022 12:34
    Лучше Шкурина трансфер будет ?
    Мониторят рынок Белоруссии
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    Mikola_Bokopor, 02.02.2022 11:49
    -12
    ___FunnyCat, 02.02.2022 11:34
    Интересно кто и на какую позицию, интригу умеют держать
    Сранни я тебе открою секрет. Это очередное бревно на вашу пилораму
    Ссылка
    online
    mayakovskiy1, 02.02.2022 11:39
    -12
    ___FunnyCat, 02.02.2022 11:34
    Интересно кто и на какую позицию, интригу умеют держать
    Какого то очередного колхозника за борщ. Как там Бенито, Рамирес, Шкурин и далее по списку?))
    К вам нормальный игрок не пойдет
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