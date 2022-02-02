Источник: Динамо сделало предложение о подписании нового футболиста

Киевское «Динамо» сделало предложение о подписании нового футболиста. Имя потенциального новичка не сообщается.

«Есть все основания полагать, что на этой неделе будут некоторые подвижки в вопросе приобретения новичка. Предложение сделано. Подробности позднее», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В зимнее трансферное окно «Динамо» новых игроков пока не подписывало. Киевскую команду покинули Виталий Миколенко («Эвертон», €23,5 миллиона), Евгений Смирный («Заря»), Данил Скорко («Заря»), Юрий Тлумак («Заря»), Владислав Супряга («Сампдория», аренда), Эрик Рамирес («Спортинг» Хихон, аренда), Богдан Леднев («Фехервар», аренда), Роман Вантух («Днепр-1», аренда), Назарий Русин («Черноморец», аренда), Ибрагим Каргбо («Целе», аренда), Богдан Билошевский («Александрия», аренда).