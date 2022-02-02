Динамо сыграет с софийским Левски

Стал известен очередной спарринг-партнер киевского «Динамо» на проходящем в турецком Белеке учебно-тренировочном сборе.
В пятницу, 4 февраля, подопечные Мирчи Луческу сыграют с многократным чемпионом Болгарии — «Левски».
Поединок пройдет на Mardan Stadium, начало — в 17:00 по Киеву.
Источник — ФК Динамо Киев
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