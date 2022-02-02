ВИДЕО. Довбик расправился с молодыми игроками в настольном теннисе

24-летний украинский форвард «Днепра-1» Артем Довбик во время учебно-тренировочных сборов показал своих молодым одноклубникам мастер-класс по игре в настольный теннис.

В текущем сезоне Довбик провел за «Днепр-1» 18 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач.