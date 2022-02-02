Николай МАТВИЕНКО: «В плей-офф отбора на чемпионат мира все в наших руках»

Защитник сборной Украины высказался об оппонентах в квалификации Мундиаля

  • 02.02.2022 11:19
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Николай МАТВИЕНКО: «В плей-офф отбора на чемпионат мира все в наших руках»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко поделился мнением о соперниках нашей национальной команды в плей-офф отбора ЧМ 2022.

Отметим, что уже 24 марта подопечных Александра Петракова ожидает встреча со сборной Шотландии.

«Соперники достаточно сильные, но нужно помнить, что еще могла попасться Италия или Португалия. Думаю, что силы примерно равны и все зависит только от нас. Если честно, еще не смотрел Шотландию так внимательно, чтобы разбирать футболистов и стиль игры. Шотландский футбол - это длинные передачи, борьба, ауты, угловые. Так что будем акцентировать внимание на этом», - сказал Матвиенко.

Напомним, что в случае победы над Шотландией наша сборная получит право сыграть в решающем матче за выход на ЧМ 2022 против победителя пары Уэльс – Австрия.

Источник — Футбол 1/2/3

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