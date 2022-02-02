Шахтер U-19 отправился в Испанию с одним нападающим

Юношеская команда «Шахтера» отправилась на матч товарищеского турнира Al Abtal International Cup.

Команда Оскара Ратулутры, завершив первую часть зимних сборов, из аэропорта Анталии направилась в испанскую Барселону на матч с пражской «Славией» U19.

К матчу Al Abtal International Cup с чехами «Шахтер» подходит с максимальным показателем в 6 очков после побед над «Легией» U19 (2:1) и молодыми аравийцами из White Future Falcons (2:0). Соперник также провел два поединка, одержав 4 очка (победа над White Future Falcons и ничья с датским «Мидтьюлланном»).

Заявка «Шахтера» U19 на поединок

Вратари: Тимур Пузанков, Денис Твардовский

Защитники: Назарий Гаврилюк, Юрий Матвеев, Роман Савченко, Марьян Фарина, Олег Чуйко

Полузащитники: Кристиан Бако, Антон Глущенко, Максим Деркач, Роман Плющ, Олег Пушкарев, Александр Роспутько, Кирилл Сигеев, Артем Шолар, Александр Ющенко, Евгений Янович

Нападающий: Владислав Погорелый