ВИДЕО. Тяжелая работа в зале. Морозюк готовится играть за Черноморец

34-летний украинский футболист «Черноморца» Николай Морозюк продолжает активно тренироваться даже во время выходных, которые одесская команда получила между двумя учебно-тренировочными сборами.
Морозюк занимается с тренером в тренажерном зале.
Предыдущим клубом Морозюка был турецкий «Ризеспор», цвета которого он защищал до июля 2021 года. Контракт с «Черноморцем» Николай подписал в январе 2022 года.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.