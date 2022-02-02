ВИДЕО. Тяжелая работа в зале. Морозюк готовится играть за Черноморец

Украинский футболист продолжает тренироваться даже во время выходных

  • 02.02.2022 10:49
  • 766 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Тяжелая работа в зале. Морозюк готовится играть за Черноморец
© Instagram. Николай Морозюк

34-летний украинский футболист «Черноморца» Николай Морозюк продолжает активно тренироваться даже во время выходных, которые одесская команда получила между двумя учебно-тренировочными сборами.

Морозюк занимается с тренером в тренажерном зале.

Предыдущим клубом Морозюка был турецкий «Ризеспор», цвета которого он защищал до июля 2021 года. Контракт с «Черноморцем» Николай подписал в январе 2022 года.

Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Юрий Карпенко, 02.02.2022 11:04
    -1
    Та все одно на того Колю, як там Іринка краще розкажіть)
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