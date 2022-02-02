ВИДЕО. Тяжелая работа в зале. Морозюк готовится играть за Черноморец

34-летний украинский футболист «Черноморца» Николай Морозюк продолжает активно тренироваться даже во время выходных, которые одесская команда получила между двумя учебно-тренировочными сборами.

Морозюк занимается с тренером в тренажерном зале.

Предыдущим клубом Морозюка был турецкий «Ризеспор», цвета которого он защищал до июля 2021 года. Контракт с «Черноморцем» Николай подписал в январе 2022 года.