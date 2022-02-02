Манчестер Юнайтед просит Погба не спешить с решением об уходе

Английский «Манчестер Юнайтед» просит 28-летнего французского полузащитника Поля Погба отложить решение об уходе из клуба.

Контракт Погба с «красными дьяволами» истекает будущим летом, но клуб надеется, что футболист отложит решение о своем будущем до тех пор, пока не будет назначен новый главный тренер клуба. Контракт нынешнего наставника «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника действителен до конца текущего сезона. В клубе надеются, что Погба решит остаться в команде.

Погба защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года после перехода из туринского «Ювентуса» за €105 миллионов. В текущем сезоне хавбек провел за английскую команду 13 матчей во всех турнирах, где отдал 7 результативных передач.

Ориентировочная стоимость Погба составляет €55 миллионов.

В активе хавбека 89 матчей за национальную сборную Франции, где он забил 11 мячей.