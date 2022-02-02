Николай МАТВИЕНКО: «Вылет из еврокубков пойдет нам на пользу»

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко рассказал о плюсах непопадания «горняков» в плей-офф еврокубков этого сезона.

«С позиции психологии, конечно, обидно, что у нас не получилось попасть в евровесну. Но у нас много новых, очень сильных и талантливых исполнителей. Команда строится, и я уверен, что в какой-то степени это пойдет нам на пользу. У нас будет больше времени сыграться, а у тренеров - больше времени нам помочь. Надеемся, что сможем провести этот чемпионат идеально и победить во всех играх, чтобы в следующем году попасть в Лигу чемпионов и провести ее достойно», - сказал Матвиенко.

Напомним, что в нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Шахтер» занял последнее место в группе с «Реалом», «Интером» и «Шерифом», набрав в шести матчах всего два очка.