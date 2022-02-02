КУЛАЧ: «Надеюсь получить шанс показать себя во второй части сезона»

Форвард «Динамо» хочет получать больше игровой практики

  • 02.02.2022 09:39
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КУЛАЧ: «Надеюсь получить шанс показать себя во второй части сезона»
© ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Кулач рассказал, какие задачи ставит перед собой во второй части сезона.

«Это сборы, здесь нужно, в первую очередь, хорошо подготовиться физически и набрать определенные кондиции, чтобы хорошо чувствовать себя в чемпионате и показывать хороший результат. Каждый футболист ежедневно прибавляет, так что к чемпионату мы подойдем в хорошей форме. 

Конечно, мне, в первую очередь, хочется больше играть, забивать, помогать команде, чтобы она побеждала. Для этого сейчас идет подготовка. Надеюсь хорошо провести сборы, и получить шанс проявить себя во второй части чемпионата. Хочется вернуть свои лучшие кондиции, потому что много пропустил, долго не играл. Хочу набрать хорошую физическую форму, а ближе к возобновлению чемпионата определю для себя цели», - сказал Кулач.

В текущем сезоне Владислав провел в составе «Динамо» всего пять матчей, в которых забил один гол.

Источник — Футбол 1/2/3

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