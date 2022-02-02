КУЛАЧ: «Надеюсь получить шанс показать себя во второй части сезона»

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Кулач рассказал, какие задачи ставит перед собой во второй части сезона.

«Это сборы, здесь нужно, в первую очередь, хорошо подготовиться физически и набрать определенные кондиции, чтобы хорошо чувствовать себя в чемпионате и показывать хороший результат. Каждый футболист ежедневно прибавляет, так что к чемпионату мы подойдем в хорошей форме.

Конечно, мне, в первую очередь, хочется больше играть, забивать, помогать команде, чтобы она побеждала. Для этого сейчас идет подготовка. Надеюсь хорошо провести сборы, и получить шанс проявить себя во второй части чемпионата. Хочется вернуть свои лучшие кондиции, потому что много пропустил, долго не играл. Хочу набрать хорошую физическую форму, а ближе к возобновлению чемпионата определю для себя цели», - сказал Кулач.

В текущем сезоне Владислав провел в составе «Динамо» всего пять матчей, в которых забил один гол.