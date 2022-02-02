Владимир ШАРАН: «На сборах к Минаю присоединятся 3-4 новичка»

Наставник закарпатского клуба в очередной раз подчеркнул необходимость усиления

  • 02.02.2022 09:19
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Владимир ШАРАН: «На сборах к Минаю присоединятся 3-4 новичка»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился планами своей команды на зимних сборах в Турции.

«Хахлев и Месхи недавно переболели и будут заниматься индивидуально. Все остальные игроки здоровы и готовы работать. Мы рассматриваем новичков на каждую позицию, но какие из них будут – пока неизвестно. Надеемся, что они будут. Сейчас у нас 22 игрока: три вратаря и 19 полевых. На сборах присоединятся еще 3-4 футболиста.

У нас будет по две тренировки в день до 10 февраля. Четвертого, седьмого и десятого число мы сыграем контрольные матчи. 11-го - выходной, 12-го - тестирование, а 17-го, 19-го и 20-го снова запланированы поединки», - сказал Шаран.

Источник — Футбол 1/2/3

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