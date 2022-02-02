Перу и Эквадор разошлись миром в квалификации ЧМ-2022

В матче квалификации чемпионата мира 2022 сборные Перу и Эквадора сыграли вничью (1:1).

В начале игры Микаэль Эстрада вывел гостей вперед. А во второй половине игры Эдисон Флорес сравнял счет.

Эквадор близок к выходу в финальный раунд ЧМ с третьего места. Перу занимает 5-е место, которое даст право выйти в межконтинентальный плей-офф.

Квалификация ЧМ-2022. Южная Америка

Перу – Эквадор – 1:1

Голы: Флорес, 69 – Эстрада, 2.

Перу: Гальесе, Самбрано, Трауко, Адвинкула, Кальенс, Пенья (Валера, 61), Гарсия (Гонсалес, 46), Тапия (Картахена, 90+6), Каррильо, Йотун, Орменьо (Флорес, 46).

Эквадор: Галиндес, Торрес, Хинкапье, Эступиньян, Пресиадо (Арреага, 81), Груэсо, Пресиадо (Паласиос, 73), Плата, Франко (Сарселен, 89), Кайседо, Эстрада (Кайседо, 81).

Предупреждения: Гарсия, 34. Карвальо, 45. Адвинкула, 51 – Франко, 28. Кайседо, 38. Плата, 63.

Судья: Сампайю (Бразилия).