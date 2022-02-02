Сыграет ли Джокович на Ролан Гаррос? Сокращен срок отводов от вакцинации

Во Франции сократили срок действия сертификатов о выздоровлении от COVID-19, которые дают временный медицинский отвод от вакцинации. С 15 февраля этот срок будет составлять не полгода, а 4 месяца.

Сертификат сербского теннисиста Новака Джоковича действует с 16 декабря, выдан в Сербии, и его действие во Франции закончится не 16 июня, а 16 апреля.

Ролан Гаррос 2022 пройдет с 22 мая по 5 июня. Таким образом, если Новак не сделает вакцинацию, то ему придется отказаться от защиты титула во Франции. Или же, как вариант, ему нужно будет заболеть и получить новый сертификат о выздоровлении, полученный между серединой февраля и началом мая. Документ вступает в силу на 12-й день после начала болезни.