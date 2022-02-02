ФОТО. Сюрприз для львовских болельщиков. Карпаты выпустили клубный журнал

Львовские «Карпаты» подготовили сюрприз для своих болельщиков – выпустили клубный журнал.

В первом номере клубного издания вас ожидают большие интервью с футболистами «Карпат» и главным тренером Андреем Тлумаком. Из премьерного выпуска можно узнать, какие фильмы рекомендует хавбек зелено-белых Илья Повалий, что обязательно следует прочесть по мнению администратора львовской команды Ярослава Гринишина и отправиться в экскурсию с форвардом Евгением Будником.

В январском журнале опубликовано много фактов, статистики, инфографики и увлекательных статей. Объем журнала «Карпаты» – 140 страниц. По словам главного редактора журнала Виталия Ляски, журнал будет выходить ориентировочно дважды в год с привязкой к футбольному сезону. Приобрести официальное издание футбольного клуба «Карпаты» можно в онлайн-магазине на сайте клуба. Стоимость журнала – 149 гривен.