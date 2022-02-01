ГРИГОРЧУК: «Задание выиграть Winter Cup 2022 кровь из носу мы не ставим»

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук высказался об участии команды в турнире Winter Cup 2022:

«К идее этого турнира я отнесся положительно. Наш клуб сразу дал согласие на участие в Winter Cup. Думаю, что не только для нас, но и для всех команд это будет полезным делом. Вообще такие турниры очень нужны футболу, и решение провести его – правильный шаг. Учитывая ряд особенностей соревнований, а также возможность телетрансляций на всю Украину, то проводимые в их рамках матчи будут иметь несколько большее значение, чем обычный спарринг. Для «Черноморца» участие в этом турнире рассматриваем исключительно как игры, в которых будем решать свои задачи. Мы вынуждены идти в соответствии с намеченным планом, так как у нас особенная ситуация – создается совершенно новая команда. Поэтому мы не должны переступать сразу через две ступени, а двигаться постепенно, шаг за шагом.

Регламент соревнований? Вопросов нет. По регламенту мы также вносили некоторые предложения, так как для меня, как тренера, очень важно, чтобы как можно больше игроков принимали участие в матче. Ведь в процессе подготовки к весенней части сезона мне интересно видеть в деле всех подопечных. Поначалу был вариант с пятью заменами, однако у нас были несколько иные пожелания – чтобы их было больше. На мой взгляд, семь замен – это тот минимум, который позволяет задействовать как можно большее количество футболистов. Будет три слота – и в них необходимо «вложить» семь замен. А что касается всего остального в регламенте, то все нормально. Ничего удивительного или необычного в нем по части проведения турнира нет.

Определение победителя с помощью послематчевых пенальти в случае ничьей – это вполне разумное решение, так как если играть лишние 30 минут дополнительного времени, то при таком условии возникла бы необходимость снова менять регламент для увеличения количества замен. Вообще определение победителя турнира в случае ничьей пробитием одиннадцатиметровых – правильная задумка. Есть возможность заодно потренировать исполнение пенальти, если придется.

Для нас первоочередным является решение наших задач. Мы должны сделать еще несколько шагов в плане получения информации по новым футболистам и наигрыванию те или иных сочетаний. И, конечно же, будем направлять нашу работу на формирование основной обоймы исполнителей, которых мы хотим видеть в ходе чемпионата. Что касается выступления в турнире, то разумеется, что футболисты обязаны стремиться к победе в каждом матче. Однако задание выиграть Winter Cup 2022 кровь из носу мы не ставим.

Помимо трех матчей турнира в Белеке у «Черноморца» будет еще три спарринга, как минимум. Ведь игр Winter Cup нам будет явно недостаточно. Два спарринга намечены в промежутках между матчами турнира – 8 и 13 февраля [против клубов «Сабуртало» и «Дила»], а после его окончания сыграем еще 18-го числа».