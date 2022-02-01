Александр АЛИЕВ: Сейчас бы я гулял по-умному. А на дискотеках деградируешь

Бывший футболист «Динамо» рассказал о том, как гулять правильно

  • 01.02.2022 19:57
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Александр АЛИЕВ: Сейчас бы я гулял по-умному. А на дискотеках деградируешь
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о том, как гулять «по-умному».

«Стыдно ли мне за свои загулы? Нет, не стыдно. Но, если бы вернуть то время, я, может, и гулял бы, но я бы делал это умно. Я бы где-то прятался спокойно — да и все.

Как говорил Лужный. Мол, возьмите себе музыкальный центр, включите его — да и танцуйте. Что вам мешает? Возьмите микрофон и пойте. И семья, и все рядом. Можно и выпить, и попеть. Так бы и я делал.

А все эти дискотеки… Это ничего нового не приносит. Ты только деградируешь. Смотришь на всех этих олигархов, мажоров… А что дальше они? Сейчас даже приходишь в клуб — людей меньше, чем стоит охраны», — сказал Алиев.

Источник — YouTube

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