Александр АЛИЕВ: Сейчас бы я гулял по-умному. А на дискотеках деградируешь

36-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о том, как гулять «по-умному».

«Стыдно ли мне за свои загулы? Нет, не стыдно. Но, если бы вернуть то время, я, может, и гулял бы, но я бы делал это умно. Я бы где-то прятался спокойно — да и все.

Как говорил Лужный. Мол, возьмите себе музыкальный центр, включите его — да и танцуйте. Что вам мешает? Возьмите микрофон и пойте. И семья, и все рядом. Можно и выпить, и попеть. Так бы и я делал.

А все эти дискотеки… Это ничего нового не приносит. Ты только деградируешь. Смотришь на всех этих олигархов, мажоров… А что дальше они? Сейчас даже приходишь в клуб — людей меньше, чем стоит охраны», — сказал Алиев.