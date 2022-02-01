Александр АЛИЕВ: «Мы с Милевским загуляли. Суркис орал, но не бил»

36-летний бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о гневе президента клуба Игоря Суркиса после поражения от «Шахтера» (0:2) в финале Кубка Украины сезона 2007/2008.

«Были ли у меня моменты, когда я на игру приезжал пьяным? Нет. Перед играми… Когда Михайлович (Игорь Суркис — прим. ред.) говорил, что на Кубок мы приехали с Темой (Милевским — прим. ред.)… Такого не было.

Мы сыграли игру с «Закарпатьем». Через четыре дня финал (Кубка Украины — прим. ред.). Мы с Темой загуляли. Но мы загуляли… Не в том дело. Нас просто поймала ДПС. Мы где-то поддали. Все нормально. Но, взяв деньги, они еще и сообщили Михайловичу. Если бы мы выиграли финал, он бы закрыл глаза. Ничего не сказал бы. Но сказать, что мы приехали на игру пьяными, на заезд пьяными — это бред.

Сильно ли он (Суркис — прим. ред.) лютовал, когда проиграли финал? Разносил раздевалку. Но, когда в Харькове играли, я к мячу прикоснулся только на 20-й минуте. Я понял, что нам конец. Он орал, конечно… Хоть не бил? Нет, конечно. Он ни на кого не поднимал руку. На меня руку он не поднимал никогда. Он мог обозвать. Но проходило время… Он — добрый и отходчивый человек. Я знал, когда с ним разговаривать», — рассказал Алиев.

В финале Кубка Украины сезона 2007/2008 «Шахтер» обыграл «Динамо» со счетом 2:0. Матч состоялся в Харькове на стадионе «Металлист» 7 мая.

Алиев вышел в стартовом составе «Динамо» и был заменен на Милевского на 83-й минуте поединка.