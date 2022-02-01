15 участник. Сборная Южной Кореи гарантировала себе выход на ЧМ-2022

Южная Корея - стабильный участник чемпионатов мира

  • 01.02.2022 19:11
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15 участник. Сборная Южной Кореи гарантировала себе выход на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Южной Кореи в матче отбора ЧМ-2022 обыграла сборную Сирии со счетом 2:0. Это гарантировало команде выход в финальную часть турнира, который в конце года пройдет в Катаре.

Южная Корея c 1986 года не пропустила ни одного чемпионата мира. Команда стала 15-м участником ЧМ-2022.

Ранее на турнир вышли Катар, Германия, Дания, Бразилия, Бельгия, Франция, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Аргентина, Иран.

Сборной Украины в марте предстоит сыграть полуфинал плей-офф отбора против Шотландии.
 

Источник — Sport.ua

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