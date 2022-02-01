Александр АЛИЕВ: В Спартак просился со слезами. А там мы ели с детдомовцами

36-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о том, как ему жилось в школе московского «Спартака».

«Я когда приехал в «Спартак», ребят было очень много иногородних. Но я мечтал туда попасть. Я очень хотел, я мечтал. Я с 13 лет живу один. Сейчас мне 36. Я 23 года я живу один, я обеспечиваю себя один. И я очень мечтал туда попасть. Я просил со слезами отца. Мы поехали, меня взяли на просмотр в Великий Новгород. Отец поехал уже меня забирать, а тренер сказал, мол, он нам подходит. Хотим, чтобы он остался.

Мы поехали, посмотрели условия. Да, мы жили в общежитии. Это не Тарасовка, на Преображенке оно было. Нам выделяли 13-й этаж. Мы жили с детдомовцами, ели с ними. Были все вместе. Жили в одном крыле, потом сделали другое. Я отца уболтал, я остался. Многое не рассказывал, говорил, что все хорошо.

Питались мы как детдомовцы. И школу пропускали. У нас завтрак и обед в школе были. Мы учились до трех часов дня, потом у нас тренировка. А ужинали в общежитии. А когда школу пропускаешь, то пропускаешь и завтрак, и обед. А тренировка в пять вечера. «Мивину» покупали, батоны. В киоске покупали, на 4-5 человек раскидывали, которые в школу не ходили. Тренерам докладывали, что мы в школе не были. Могли прийти в школу чисто поесть», — рассказал Алиев.

Алиев был в школе «Спартака» с 1998 по 1999 годы, а затем перебрался в киевское «Динамо».