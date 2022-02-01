ФОТО. Стремительный полет. Лунин готовится играть за Реал

22-летний вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин продолжает активно тренироваться, готовясь к новым матчам за испанский клуб.
Свежее фото с тренировки, где Лунин парирует мяч в верхнем углу ворот, украинец опубликовал в Instagram.
В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» два матча в Кубке Испании, где пропустил два мяча.
Источник — Instagram
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