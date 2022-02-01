Валерий БОНДАРЬ: «Нерес? Понимаем, за что «Шахтер» отдал такие деньги»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился своим мнением по поводу новичка команды Давида Нереса:
«Когда на тренировках Нерес работает один в один, то мне кажется, что он один из самых сильных в нашей команде в этом компоненте. Миша Мудрик, Педриньо и он - наши лучшие дриблеры.
Мы понимаем, за что «Шахтер» отдал такие большие деньги. Это действительно серьезное усиление для нас. Надеемся, что он быстро вольется в команду и будет приносить результат».
Источник — ТК Футбол
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Ох уже это Спорт.уа
П.С. Все понимаю, в стране кризис кадров. А уж в сфере, где можно работать удаленно - так вообще беда.
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