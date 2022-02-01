Валерий БОНДАРЬ: «Нерес? Понимаем, за что «Шахтер» отдал такие деньги»

Защитник «Шахтера» - о новичке команды

  • 01.02.2022 18:02
  • 644 просмотра
  • 1 комментарий
Валерий БОНДАРЬ: «Нерес? Понимаем, за что «Шахтер» отдал такие деньги»
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился своим мнением по поводу новичка команды Давида Нереса:

«Когда на тренировках Нерес работает один в один, то мне кажется, что он один из самых сильных в нашей команде в этом компоненте. Миша Мудрик, Педриньо и он - наши лучшие дриблеры.

Мы понимаем, за что «Шахтер» отдал такие большие деньги. Это действительно серьезное усиление для нас. Надеемся, что он быстро вольется в команду и будет приносить результат».

Источник — ТК Футбол

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Dreifus, 01.02.2022 18:37 (изменен)
    0
    Т.е. все-таки Бондарь?
    Ох уже это Спорт.уа
    П.С. Все понимаю, в стране кризис кадров. А уж в сфере, где можно работать удаленно - так вообще беда.
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