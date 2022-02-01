Владислав ВАНАТ: «Стал опытнее. Прочувствовал Премьер-лигу»

Молодой форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат, присоединившийся к первой команде на втором сборе в Турции, поделился эмоциями от возвращения в коллектив.
- Влад, соскучился по Киеву за полгода, проведенных в аренде?
- Да, за те полгода, что я провел в аренде (в «Черноморце» — прим. ред.), скучал по Киеву, можно сказать, родному мне городу.
- Владислав Ванат стал опытнее, мастеровитее?
- Не знаю, насколько мастеровитее, но точно опытнее, потому что эти полгода были хорошими в плане футбола. Прочувствовал Премьер-лигу.
- Чем уровень УПЛ отличается от молодежного или юношеского?
- В УПЛ все намного быстрее. Играют не ребята по 19-20 лет, а мужчины. Тяжелее играть. Сначала мне было тяжело, потом стало полегче.
- Два форварда сейчас ушли из команды, у тебя появился шанс проявить себя. Как планируешь ним воспользоваться?
- Буду хорошо тренироваться. Впереди много контрольных игр. Нужно все доказывать на футбольном поле.
- Тренеры говорили с тобой после возвращения? Какие к тебе требования?
- Такого разговора еще не было, мы только вчера прилетели. Сегодня будет теория, и тогда будет понятно.
- Ты уже был на сборе с первой командой. Знаешь уже, чего ожидать, ничего не боишься?
- Да я и раньше не боялся. Со всеми уже знаком, так что все хорошо.
Источник — ФК Динамо Киев
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