Черноморец просматривает украинского вратаря

Артем Малыш может продолжить карьеру в одесском клубе

  • 01.02.2022 16:08
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Черноморец просматривает украинского вратаря
© FootBoom. Артем Малыш

Вместо не подошедших после первого турецкого сбора вратарей Владислава Кучерука, Владимира Крынского и Филипа Василя одесский «Черноморец» пригласил на просмотр нового кандидата.

Им стал 21-летний украинский голкипер Артем Малыш, который в конце ноября расторг контракт с «Ингульцом».

Перспективный голкипер, игравший за резервистов команды из Петрово в осенней части нынешнего чемпионата, находится в расположении «моряков» в Белеке. Тренерский штаб «Черноморца» намерен проверить его в деле в играх стартующего через два дня турнира Winter Cup 2022.

Transfermarkt оценивает футболиста в €100 тысяч.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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