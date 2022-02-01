Черноморец просматривает украинского вратаря

Вместо не подошедших после первого турецкого сбора вратарей Владислава Кучерука, Владимира Крынского и Филипа Василя одесский «Черноморец» пригласил на просмотр нового кандидата.

Им стал 21-летний украинский голкипер Артем Малыш, который в конце ноября расторг контракт с «Ингульцом».

Перспективный голкипер, игравший за резервистов команды из Петрово в осенней части нынешнего чемпионата, находится в расположении «моряков» в Белеке. Тренерский штаб «Черноморца» намерен проверить его в деле в играх стартующего через два дня турнира Winter Cup 2022.

Transfermarkt оценивает футболиста в €100 тысяч.