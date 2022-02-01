ВИДЕО. Главные зимние трансферы УПЛ, будущее Супряги

Свежий выпуск влога Роберто Моралеса

  • 01.02.2022 15:32
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ВИДЕО. Главные зимние трансферы УПЛ, будущее Супряги

Вы можете в это не верить, но Динамо и Шахтер стали отдавать своих игроков в топ-чемпионаты! Что ждет Супрягу в Сампдории, какие перспективы и для чего Игнатенко уехал в Лигу 1 в Бордо, и станет ли Сикан сильнее в Бундеслиге? Все для вас разобрал Роберто Моралес в своей влаге. Хорошего просмотра!

00:00 Привет! Почему это трансферное окно для молодежи?

00:49 Зачем Игнатенко уехал во Францию?

02:12 Сикан станет топом в германской Ганзе?

03:07 Супруга в Серии А – самый интересный переход зимы?

08:11 Анекдот в тему от Роберто Моралеса

08:42 Подпишись и поставь лайк!

Источник — YouTube

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