ВИДЕО. Главные зимние трансферы УПЛ, будущее Супряги

Вы можете в это не верить, но Динамо и Шахтер стали отдавать своих игроков в топ-чемпионаты! Что ждет Супрягу в Сампдории, какие перспективы и для чего Игнатенко уехал в Лигу 1 в Бордо, и станет ли Сикан сильнее в Бундеслиге? Все для вас разобрал Роберто Моралес в своей влаге. Хорошего просмотра!
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Источник — YouTube
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