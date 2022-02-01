Динамо в Турции: Луческу требует играть быстро

Киевское «Динамо» после нескольких дней, проведенных в Украине, вновь отправилось на заграничный сбор, на этот раз в Турции, где проходят межсезонную подготовку все остальные клубы украинской Премьер-лиги.

Южное побережье Турции встретило киевскую делегацию чуть более прохладной погодой по сравнению с Испанией, где «бело-синие» проводили свой первый зимний сбор.

В понедельник, в день прилета, команда Мирчи Луческу провела первый контрольный матч на этом сборе. Со счетом 4:1 был разгромлен чемпион Болгарии и лидер текущего первенства «Лудогорец», которому динамовцы уступили в спарринге ровно год назад. Таким образом «бело-синие» на позитивной ноте – с уверенной победы – начали свой второй зимний сбор.

Отличное настроение сопровождало игроков и во время утренней тренировки во вторник. После небольшой пробежки вокруг поля в рамках разминки тренер по физподготовке Виталий Кулыба предложил команде очень увлекательное упражнение, которое вызвало целую бурю положительных эмоций у ребят.

Один игрок с манишкой должен был поймать в ограниченном квадрате любого другого, у которого в руках не было одного из четырех мячей. В это же время остальные передавали мячи и пытались от него убежать. С задачей легко справлялись скоростные игроки, а чуть сложнее было вратарям. Когда манишка оказалась в руках у Георгия Бущана в квадрате началось самое интересное.

Впрочем, увлекательная разминка быстро завершилась: Мирча Луческу и его ассистенты уже ждали игроков в середине поля, где началась игра в квадратах на удержание мяча. Мистер требовал от игроков в квадратах действовать быстро. Задачей тех, кто пытался перехватить мяч, было как можно активнее прессинговать, быстро двигаться по площадке в поисках мяча.

Затем отработка контроля мяча и прессинга продолжилась в других квадратах в разных вариациях – игроки были одеты в манишки разных цветов, при этом добавились нейтральные.

Завершилась утренняя сессия тактическими упражнениями, во время которых Мистер контролировал движение игроков по полю во время атак и комбинаций. Для лучшего ориентирования по позициям были задействованы тренировочные фишки.

Во вторник вечером команда вновь вернется на стадион спортивного комплекса Mardan, где «бело-синие» будут проводить все тренировки и контрольные матчи во время сбора.

К слову, следующий контрольный матч состоится уже завтра. Вторым соперником киевлян будет сербский клуб «Чукарички».