МАРКЕВИЧ: «Был вариант с Марселем после финала ЛЕ, но Днепр не отпустил»

Бывший главный тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал, какие зарубежные клубы мог возглавить.



– В Украине есть команды, которые Вы согласились бы возглавить, не считая «Динамо» и «Шахтера»?

– Даже если поступит какое-то предложение, надо садиться и разговаривать, чтобы это не было – остались в Премьер-лиге, ну и хорошо. Это должна быть серьезная команда с амбициозными целями.



– Расскажите, какие у Вас были предложения после ухода из «Днепра» в 2016 году?

– Об этом нет смысла говорить, так как переход не состоялся.



– Это были украинские клубы?

– Нет, это были зарубежные команды. С «Галатасараем» мы уже вели переговоры во Львове, но не сошлись по одному вопросу. Я не хотел брать в команду уже отыгранных футболистов, а планировал работать с молодыми и перспективными. Но у них другая политика. «Галатасарай» берет опытных, возрастных игроков, которые поиграли в Англии, других чемпионатах и уже наелись футболом. Так команду не сделаешь.



– Помимо «Галатасарая», были еще интересные предложения?

– Был еще вариант с «Марселем». Я мог возглавить французскую команду после финала Лиги Европы с «Днепром», но меня не отпустили. У меня еще был год контракта с днепровским клубом.



– Вы на эту тему не говорили с Игорем Коломойским, чтобы он пошел Вам на уступки?

– Мы говорили, но мне сказали: «Нет. Надо продолжать работать». Это было их право, – сказал Маркевич.