МАРКЕВИЧ: «Был вариант с Марселем после финала ЛЕ, но Днепр не отпустил»

Известный тренер мог возглавить французский клуб

  • 01.02.2022 14:20
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МАРКЕВИЧ: «Был вариант с Марселем после финала ЛЕ, но Днепр не отпустил»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал, какие зарубежные клубы мог возглавить.
 
– В Украине есть команды, которые Вы согласились бы возглавить, не считая «Динамо» и «Шахтера»?
– Даже если поступит какое-то предложение, надо садиться и разговаривать, чтобы это не было –  остались в Премьер-лиге, ну и хорошо. Это должна быть серьезная команда с амбициозными целями.
 
– Расскажите, какие у Вас были предложения после ухода из «Днепра» в 2016 году?
– Об этом нет смысла говорить, так как переход не состоялся.
 
– Это были украинские клубы?
– Нет, это были зарубежные команды. С «Галатасараем» мы уже вели переговоры во Львове, но не сошлись по одному вопросу. Я не хотел брать в команду уже отыгранных футболистов, а планировал работать с молодыми и перспективными. Но у них другая политика. «Галатасарай» берет опытных, возрастных игроков, которые поиграли в Англии, других чемпионатах и уже наелись футболом. Так команду не сделаешь.
 
– Помимо «Галатасарая», были еще интересные предложения?
– Был еще вариант с «Марселем». Я мог возглавить французскую команду после финала Лиги Европы с «Днепром», но меня не отпустили. У меня еще был год контракта с днепровским клубом.
 
– Вы на эту тему не говорили с Игорем Коломойским, чтобы он пошел Вам на уступки?
– Мы говорили, но мне сказали: «Нет. Надо продолжать работать». Это было их право, – сказал Маркевич.

Источник — FanDay

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