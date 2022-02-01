Президент Серии A подал в отставку

Паоло Даль Пино подал в отставку с поста президента итальянской Серии А.

Как сообщает Calciomercato, решение принято и будет удовлетворено в течение 1 февраля.

Даль Пино возглавлял Серию A с января 2020 года.

До этого 58-летний специалист работал в таких компаниях, как Fininvest, Mondadori, Kataweb, Telecom, SEAT, Pirelli и Wind.

Кто займет пост вместо Даль Пино, пока неизвестно.