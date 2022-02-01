Президент Серии A подал в отставку

Паоло Даль Пино покинет свой пост

  • 01.02.2022 13:54
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Президент Серии A подал в отставку
© Getty Images/Global Images Ukraine

Паоло Даль Пино подал в отставку с поста президента итальянской Серии А.

Как сообщает Calciomercato, решение принято и будет удовлетворено в течение 1 февраля. 

Даль Пино возглавлял Серию A с января 2020 года.

До этого 58-летний специалист работал в таких компаниях, как Fininvest, Mondadori, Kataweb, Telecom, SEAT, Pirelli и Wind.

Кто займет пост вместо Даль Пино, пока неизвестно.

Источник — Calciomercato

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