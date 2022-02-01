ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал бразильца Вандерсона

«Черноморец» официально объявил о подписании контракта с очередным новичком. Им стал бразильский полузащитник Вандерсон Мело.
27-летний футболист подписал двухлетний контракт с одесситами.
До этого Вандерсон четыре сезона провел в белорусском клубе «Витебск».
Напомним, ранее «Черноморец» отказался от большинства арендованных у «Динамо» футболистов.
Источник — ФК Черноморец
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