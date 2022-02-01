ВИДЕО. Металлист – вперед за победой! Ярославский нырнул в ледяную воду

Футбольный клуб «Металлист» опубликовал видео, на котором президент клуба Александр Ярославский ныряет в ледяную воду.



«Футбольный клуб «Металлист» – это здоровый образ жизни 24/7!», – гласит подпись к видео.



Отметим, что харьковчане лидируют в турнирной таблице Первой лиги и на всех парах мчат в УПЛ.