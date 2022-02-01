ВИДЕО. Металлист – вперед за победой! Ярославский нырнул в ледяную воду

62-летний президент харьковского клуба продемонстрировал богатырское здоровье и отличную форму

  • 01.02.2022 12:31
  • 1449 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Металлист – вперед за победой! Ярославский нырнул в ледяную воду
© ФК Металлист. Александр Ярославский

Футбольный клуб «Металлист» опубликовал видео, на котором президент клуба Александр Ярославский ныряет в ледяную воду. 
 
«Футбольный клуб «Металлист» – это здоровый образ жизни 24/7!», – гласит подпись к видео.
 
Отметим, что харьковчане лидируют в турнирной таблице Первой лиги и на всех парах мчат в УПЛ.

Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    nivava, 01.02.2022 13:28
    +4
    Dmytro Dmytro, 01.02.2022 13:26
    Воно ж бухе)
    Был бы трезвый, то не полез бы... А если и полез уже, то не с такими выражениями...
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    online
    potemkin78, 01.02.2022 12:41
    +3
    эт кто над ним так пошутил, сказав шо сегодня крещениие?
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    online
    Dmytro Dmytro, 01.02.2022 13:26
    +1
    Воно ж бухе)
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    Вячеслав Федак, 01.02.2022 12:46
    -2
    Красень!)
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    online
    Met_Kh, 01.02.2022 12:56
    -4
    у Суркисов наверное по штанам потекло от формы Ярославского
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