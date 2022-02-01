Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил не накладывать на «Карпаты» трансферный бан, о чем уведомил львовский клуб.

Очередным зимним новичком львовян стал защитник Андрей Маркович, в последние годы выступавший за «Нымме Калью» из Эстонии.

Сейчас на просмотре в «Карпатах» находится только нападающий Ростислав Тарануха из «Полесья». Определиться с ним в львовском клубе обещают после спарринга с «Агробизнесом», который состоится 5 февраля.

Напомним, что «Карпаты» лидируют в группе А Второй лиги набрав 48 очков и имея игру в запасе.