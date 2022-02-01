УЕФА решил не накладывать на Карпаты трансферный бан

Львовский клуб может спокойно продолжить свою трансферную деятельность

  • 01.02.2022 09:58
  • 743 просмотра
  • 1 комментарий
УЕФА решил не накладывать на Карпаты трансферный бан
© ФК Карпаты Львов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил не накладывать на «Карпаты» трансферный бан, о чем уведомил львовский клуб.

Очередным зимним новичком львовян стал защитник Андрей Маркович, в последние годы выступавший за «Нымме Калью» из Эстонии.

Сейчас на просмотре в «Карпатах» находится только нападающий Ростислав Тарануха из «Полесья». Определиться с ним в львовском клубе обещают после спарринга с «Агробизнесом», который состоится 5 февраля.

Напомним, что «Карпаты» лидируют в группе А Второй лиги набрав 48 очков и имея игру в запасе.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Dmytro Dmytro, 01.02.2022 10:15
    0
    Нормуль!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности