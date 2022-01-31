ОФИЦИАЛЬНО. Джованни Ло Чельсо стал игроком Вильярреала на правах аренды

Полузащитник Джовани Ло Чельсо перешел из «Тоттенхэма» в «Вильярреал» на правах аренды до конца текущего сезона.
Наставник «желтой субмарины» Унаи Эмери очень хотел видеть аргентинского хавбека в своей команде.
Ло Чельсо перешел в «Тоттенхэм» из «Бетиса» в 2019 году. Аргентинский хавбек провел за лондонский клуб 84 матча и забил 9 голов. В текущем сезоне Джованни сыграл за «Тоттенхэм» 19 поединков и забил 2 мяча.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего футболиста в 22 млн евро.
¡Bienvenido, @LoCelsoGiovani 💛🙌!— Villarreal CF (@VillarrealCF) January 31, 2022
👉 Cesión hasta final de temporada
👉 Procedente del @Spurs_ES
👉 Internacional con @Argentina 🇦🇷
👉 Campeón de la Copa América 🏆
Источник — ФК Вильярреал
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