ОФИЦИАЛЬНО. Джованни Ло Чельсо стал игроком Вильярреала на правах аренды

Унаи Эмери очень хотел видеть хавбека «Тоттенхэма» в своей команде

  • 31.01.2022 22:03
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ОФИЦИАЛЬНО. Джованни Ло Чельсо стал игроком Вильярреала на правах аренды
© ФК Вильярреал. Джовани Ло Чельсо

Полузащитник Джовани Ло Чельсо перешел из «Тоттенхэма» в «Вильярреал» на правах аренды до конца текущего сезона.

Наставник «желтой субмарины» Унаи Эмери очень хотел видеть аргентинского хавбека в своей команде.

Ло Чельсо перешел в «Тоттенхэм» из «Бетиса» в 2019 году. Аргентинский хавбек провел за лондонский клуб 84 матча и забил 9 голов. В текущем сезоне Джованни сыграл за «Тоттенхэм» 19 поединков и забил 2 мяча.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего футболиста в 22 млн евро.

Источник — ФК Вильярреал

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