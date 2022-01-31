Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мы должны быть единым целым»

Фрэнк Лэмпард прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Эвертона»:
«Для меня это большая честь. С нетерпением жду начала работы. Я уже общался с владельцем и президентом клуба. Надеюсь, они почувствовали мою амбициозность и желание упорно работать для достижения поставленных целей.
Мое первое послание игрокам — мы должны быть единым целым. Будем делать свою работу, а фанаты всегда нас поддержат».
Источник — ФК Эвертон
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