Будет играть с Буффоном. Дженоа отпустит своего лидера

Горан Пандев продолжит карьеру в «Парме»

  • 31.01.2022 20:36
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Будет играть с Буффоном. Дженоа отпустит своего лидера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Горан Пандев

Форвард «Дженоа» Горан Пандев продолжит карьеру в «Парме». Об этом сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде. При этом контракт 38-летнего македонца будет рассчитан только до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Пандев провел за «Дженоа» 22 матча во всех турнирах, в которых отличился только 1 ассистом. «Парма» на данный момент занимает только 12-е место в турнирной таблице Серии В. Ворота команды защищает 44-летний Джанлуиджи Буффон.

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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