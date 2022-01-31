Будет играть с Буффоном. Дженоа отпустит своего лидера

Форвард «Дженоа» Горан Пандев продолжит карьеру в «Парме». Об этом сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде. При этом контракт 38-летнего македонца будет рассчитан только до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Пандев провел за «Дженоа» 22 матча во всех турнирах, в которых отличился только 1 ассистом. «Парма» на данный момент занимает только 12-е место в турнирной таблице Серии В. Ворота команды защищает 44-летний Джанлуиджи Буффон.