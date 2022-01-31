ВИДЕО. Шахтер обыграл Црвену Звезду. У Нереса дубль, гол Драговича

В товарищеском матче в Турции «Шахтер» обыграл сербский клуб «Црвена Звезда» (3:2).
Два гола записал на свой счет новичок горняков Давид Нерес, также отличился Михаил Мудрик.
У сербского клуба отличился Александар Драгович, экс-игрок киевского «Динамо».
Товарищеский матч. 31 января
«Шахтер» (Украина) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 3:2
Голы: Мудрик, 13, Нерес, 18, 72 – Драгович, 58, Омойжуанфо, 68.
Видеообзор матча.
ГОЛ! 1:0. Мудрик, 13 мин.
ГОЛ! 2:0. Нерес, 18 мин.
ГОЛ! 2:1. Драгович, 58 мин.
ГОЛ! 2:2. Омойжуанфо, 68 мин.
ГОЛ! 3:2. Нерес, 72 мин.
Незабитый пенальти, Црвена Звезда, 79 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Источник — Sport.ua
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