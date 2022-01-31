ВИДЕО. Шахтер обыграл Црвену Звезду. У Нереса дубль, гол Драговича

В товарищеском матче в Турции также отличился Михаил Мудрик

  • 31.01.2022 20:15
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ВИДЕО. Шахтер обыграл Црвену Звезду. У Нереса дубль, гол Драговича
© ФК Шахтер Донецк

В товарищеском матче в Турции «Шахтер» обыграл сербский клуб «Црвена Звезда» (3:2).

Два гола записал на свой счет новичок горняков Давид Нерес, также отличился Михаил Мудрик.

У сербского клуба отличился Александар Драгович, экс-игрок киевского «Динамо».

Товарищеский матч. 31 января

«Шахтер» (Украина) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 3:2

Голы: Мудрик, 13, Нерес, 18, 72 – Драгович, 58, Омойжуанфо, 68.

Видеообзор матча.

ГОЛ! 1:0. Мудрик, 13 мин.

ГОЛ! 2:0. Нерес, 18 мин.

ГОЛ! 2:1. Драгович, 58 мин.

ГОЛ! 2:2. Омойжуанфо, 68 мин.

ГОЛ! 3:2. Нерес, 72 мин.

Незабитый пенальти, Црвена Звезда, 79 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

Источник — Sport.ua

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