ВИДЕО. Супряга в Сампдории, Динамо и Шахтер отпускают игроков

Бенфика выставила Яремчука на трансфер, а Динамо и Шахтер вдруг научились отдавать футболистов в аренду! Таковы главные новости зимнего трансферного окна 2022 года. А мы рассказываем о самых топовых: Супруга перешла в Сампдорию, а Игнатенко в Бордо! А еще и сборную на ЕВРО-2022 по футзалу вспомнил - ой, такое лучше смотреть.
00:00 Йоу!
01:00 Сампдория арендовала Супрягу – поздравляем!
03:06 Рамирес выгнали из Динамо
04:41 Кто уехал из Динамо во второй сбор?
07:09 Игнатенко арендовал Бордо – поздравляем!
08:52 Яремчука продают? ЧТО?
Источник — YouTube
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