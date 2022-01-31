ВИДЕО. Супряга в Сампдории, Динамо и Шахтер отпускают игроков

Очередной выпуск футбольных новостей

  • 31.01.2022 19:27
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ВИДЕО. Супряга в Сампдории, Динамо и Шахтер отпускают игроков

Бенфика выставила Яремчука на трансфер, а Динамо и Шахтер вдруг научились отдавать футболистов в аренду! Таковы главные новости зимнего трансферного окна 2022 года. А мы рассказываем о самых топовых: Супруга перешла в Сампдорию, а Игнатенко в Бордо! А еще и сборную на ЕВРО-2022 по футзалу вспомнил - ой, такое лучше смотреть.

00:00 Йоу!

01:00 Сампдория арендовала Супрягу – поздравляем!

03:06 Рамирес выгнали из Динамо

04:41 Кто уехал из Динамо во второй сбор?

07:09 Игнатенко арендовал Бордо – поздравляем!

08:52 Яремчука продают? ЧТО?

Источник — YouTube

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