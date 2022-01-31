ОФИЦИАЛЬНО: Лион подписал полузащитника Тоттенхэма Ндомбеле

Французский «Лион» подписал 25-летнего центрального полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Франции Танги Ндомбеле.

Игрок будет выступать за «Лион» на правах аренды. Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. За это «Лион» заплатит €1,42 миллиона. У французского клуба также есть право полностью выкупить контракт игрока.

Ндомбеле защищал цвета «Тоттенхэма» с лета 2019 года после перехода из «Лиона» за €60 миллионов. В текущем сезоне хавбек провел за лондонский клуб 16 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт игрока с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Танги составляет €38 миллионов.

В активе Ндомбеле 7 матчей за национальную сборную Франции.