Караваев и Забарный в основе. Известен состав Динамо на матч с Лудогорцем

В понедельник, 31 января, киевское «Динамо» проведет свой первый товарищеский матч в рамках турецкого учебно-тренировочного сбора.

Соперником киевлян станет «Лудогорец». Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что в стартовый состав киевлян вошли украинцы Александр Караваев и Илья Забарный, которые восстановились после травм.

Стартовый состав «Динамо»: Бущан — Дубинчак, Сирота, Забарный, Тымчик, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Витиньо, Караваев, Вербич.