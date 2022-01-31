Караваев и Забарный в основе. Известен состав Динамо на матч с Лудогорцем

В понедельник, 31 января, киевское «Динамо» проведет свой первый товарищеский матч в рамках турецкого учебно-тренировочного сбора.
Соперником киевлян станет «Лудогорец». Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Стоит отметить, что в стартовый состав киевлян вошли украинцы Александр Караваев и Илья Забарный, которые восстановились после травм.
Стартовый состав «Динамо»: Бущан — Дубинчак, Сирота, Забарный, Тымчик, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Витиньо, Караваев, Вербич.
Источник — ФК Динамо Киев
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