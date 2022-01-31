Караваев и Забарный в основе. Известен состав Динамо на матч с Лудогорцем

Мирча Луческу хочет сходу проверить в деле футболистов, который восстановились после травм

  • 31.01.2022 16:53
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Караваев и Забарный в основе. Известен состав Динамо на матч с Лудогорцем
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

В понедельник, 31 января, киевское «Динамо» проведет свой первый товарищеский матч в рамках турецкого учебно-тренировочного сбора.

Соперником киевлян станет «Лудогорец». Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что в стартовый состав киевлян вошли украинцы Александр Караваев и Илья Забарный, которые восстановились после травм.

Стартовый состав «Динамо»: Бущан — Дубинчак, Сирота, Забарный, Тымчик, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Витиньо, Караваев, Вербич.

Источник — ФК Динамо Киев

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