С игроками Динамо и потенциальными новичками. Черноморец отправился на сбор

Осталось всего четыре игрока «Динамо»

  • 31.01.2022 17:30
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С игроками Динамо и потенциальными новичками. Черноморец отправился на сбор
© chernomorets.odessa.ua

«Черноморец» объявил о том, что команда отправилась на второй сбор в Турцию. В составе остается все меньше арендованных игроков из «Динамо».

Сейчас в составе одесситов остались арендованные Назарий Русин, Кристиан Биловар, Георгий Цитаишвили и Николай Михайленко.

В Турцию отправились следующие футболисты: Даниил Варакута, Евгений Паст; Дуглас Бергквист, Кристан Биловар, Иван Бобко, Максим Брагару, Пожег Ванцаш, Сергей Кравченко, Орест Кузык, Илия Мартинович, Евгений Мартыненко, Николай Михайленко, Мартин Петков, Илья Путря, Назарий Русин, Артем Сухоцкий, Георгий Цитаишвили, Борислав Цонев, Андрей Штогрин, Хорхе Эрнандес, Дмитрий Юсов.

Сообщается, что с командой будет работать ряд потенциальных новичков, но их фамилии не называют.

«Черноморец» примет участие в турнире «Winter Cup 2022», где сыграет с «Металлистом» Харьков (4 февраля), «Полесьем» Житомир (7) и «Вересом» Ровно (12).

Кроме того, запланированы тренировочные матчи на 8 число («Сабуртало» Тбилиси, Грузия), 13 («Дила» Гори, Грузия) и 18 (соперник уточняется).

Источник — ФК Черноморец

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