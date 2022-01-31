Александр АЛИЕВ: Возвращение в Динамо? Сначала нужно встретиться с Суркисом

36-летний экс-футболист «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев рассказал о возможно возвращении в киевский клуб вместе с Артемом Милевским.
- В одном из последних интервью президент «Динамо» Игорь Суркис сказал, что для тебя и Милевского двери в клуб всегда открыты. Ты мог бы сейчас быть полезен «Динамо»?
- Не знаю. Нужно подумать. Мы буквально сегодня разговаривали об этом с Артемом (Милевским — прим. ред.). Возможно, мы могли бы сесть втроем и решить, чем мы действительно можем помочь «Динамо». Решение должно быть взвешенным. Для начала, нам нужно просто встретиться и пообщаться с президентом.
- В какой роли ты себя видишь?
- Мне сейчас тяжело сказать.
Источник — BurBuzz
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- Мне сейчас тяжело сказать. Скорее я могу учить молодежь про..бывать свою карьеру, учить их нюхать кокос и заливаться в хлам. Так же могу учить их избивать женщин, ну и быть в принципе полным гавном, как я сам и есть))))
С любовью, ваш недоразвитый Сашка Алиев!))
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