Александр АЛИЕВ: Возвращение в Динамо? Сначала нужно встретиться с Суркисом

36-летний экс-футболист «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев рассказал о возможно возвращении в киевский клуб вместе с Артемом Милевским.

- В одном из последних интервью президент «Динамо» Игорь Суркис сказал, что для тебя и Милевского двери в клуб всегда открыты. Ты мог бы сейчас быть полезен «Динамо»?

- Не знаю. Нужно подумать. Мы буквально сегодня разговаривали об этом с Артемом (Милевским — прим. ред.). Возможно, мы могли бы сесть втроем и решить, чем мы действительно можем помочь «Динамо». Решение должно быть взвешенным. Для начала, нам нужно просто встретиться и пообщаться с президентом.

- В какой роли ты себя видишь?

- Мне сейчас тяжело сказать.