Александр АЛИЕВ: Возвращение в Динамо? Сначала нужно встретиться с Суркисом

Решение должно быть взвешенным, уверен бывший игрок киевского клуба

  • 31.01.2022 15:01
  • 1526 просмотров
  • 3 комментария
Александр АЛИЕВ: Возвращение в Динамо? Сначала нужно встретиться с Суркисом
© YouTube. Александр Алиев

36-летний экс-футболист «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев рассказал о возможно возвращении в киевский клуб вместе с Артемом Милевским.

- В одном из последних интервью президент «Динамо» Игорь Суркис сказал, что для тебя и Милевского двери в клуб всегда открыты. Ты мог бы сейчас быть полезен «Динамо»?
- Не знаю. Нужно подумать. Мы буквально сегодня разговаривали об этом с Артемом (Милевским — прим. ред.). Возможно, мы могли бы сесть втроем и решить, чем мы действительно можем помочь «Динамо». Решение должно быть взвешенным. Для начала, нам нужно просто встретиться и пообщаться с президентом.

- В какой роли ты себя видишь?
- Мне сейчас тяжело сказать.

Источник — BurBuzz

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dfs2262ar, 31.01.2022 15:16
    +3
    В какой роли ты себя видишь?
    - Мне сейчас тяжело сказать. Скорее я могу учить молодежь про..бывать свою карьеру, учить их нюхать кокос и заливаться в хлам. Так же могу учить их избивать женщин, ну и быть в принципе полным гавном, как я сам и есть))))
    С любовью, ваш недоразвитый Сашка Алиев!))
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    online
    Александр Гриненко, 31.01.2022 15:31
    +2
    Будут с милей проводить экскурсии для молодых по кабакам.
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    online
    potemkin78, 31.01.2022 15:14
    +2
    по лицу видно что чел соблюдает режим
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