Ковалец вернулся к тренировкам после тяжелого повреждения

28-летний хавбек «Александрии» Кирилл Ковалец возобновил тренировки после тяжелой травмы.
Накануне Ковалец провел тренировку по индивидуальной программе с тренером физической подготовки Владимиром Томиленко.
Напомним, Кирилл пропустил несколько месяцев из-за травмы, полученной в поединке 11 тура чемпионата УПЛ с полтавской «Ворсклой».
Сегодня в 16:30 по Киеву «Александрия» проведет товарищеский матч, соперником команды Юрия Гуры будет датский «Вайле».
Источник — ФК Александрия
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