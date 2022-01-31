Ковалец вернулся к тренировкам после тяжелого повреждения

Лидер «Александрии» завершает восстановление

  • 31.01.2022 14:19
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  • 1 комментарий
Ковалец вернулся к тренировкам после тяжелого повреждения
© ФК Александрия. Кирилл Ковалец

28-летний хавбек «Александрии» Кирилл Ковалец возобновил тренировки после тяжелой травмы.

Накануне Ковалец провел тренировку по индивидуальной программе с тренером физической подготовки Владимиром Томиленко.

Напомним, Кирилл пропустил несколько месяцев из-за травмы, полученной в поединке 11 тура чемпионата УПЛ с полтавской «Ворсклой».

Сегодня в 16:30 по Киеву «Александрия» проведет товарищеский матч, соперником команды Юрия Гуры будет датский «Вайле».

Источник — ФК Александрия

(2 голоса)

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Комментарии
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    online
    SvTA17k, 31.01.2022 14:46
    +1
    Удачи и здоровья!
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