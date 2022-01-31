Борис БЕККЕР: «Надаль – самый успешный теннисист всех времен»

Шестикратный чемпион турниров Grand Slam считает, что в этом нет сомнений

  • 31.01.2022 12:42
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Борис БЕККЕР: «Надаль – самый успешный теннисист всех времен»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Борис Беккер

Легендарный в прошлом теннисист Борис Беккер, который тренировал Новака Джоковича, по достоинству оценил победу Рафаэля Надаля в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.
 
«Этот день войдет в историю тенниса. Две недели назад Надаль не был в числе основных фаворитов, хоть и выиграл турнир ATP в Мельбурне. Но до этого он полгода лечил травму.
 
А теперь он обошел Федерера и Джоковича и научил нас: неправильно называть Рафу грунтовым королем. Он выиграл все турниры Большого Шлема минимум дважды. Он – самый успешный теннисист всех времен. Это неоспоримо», – заявил Беккер.

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Источник — Tennishead

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