Легендарный в прошлом теннисист Борис Беккер, который тренировал Новака Джоковича, по достоинству оценил победу Рафаэля Надаля в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.
«Этот день войдет в историю тенниса. Две недели назад Надаль не был в числе основных фаворитов, хоть и выиграл турнир ATP в Мельбурне. Но до этого он полгода лечил травму.
А теперь он обошел Федерера и Джоковича и научил нас: неправильно называть Рафу грунтовым королем. Он выиграл все турниры Большого Шлема минимум дважды. Он – самый успешный теннисист всех времен. Это неоспоримо», – заявил Беккер.
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Источник — Tennishead
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