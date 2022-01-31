Александр АЛИЕВ: «Луческу импонирует как тренер, но не как человек»

Экс-игрок «Динамо» высказался о румынском специалисте

  • 31.01.2022 12:20
  • 1292 просмотра
  • 2 комментария
Александр АЛИЕВ: «Луческу импонирует как тренер, но не как человек»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Экс-футболист «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем отношении к нынешнему тренеру киевлян Мирче Луческу.

– Сейчас главный тренер «Динамо» Мирча Луческу. После всех выигранных им трофеев с киевским клубом, можно ли болельщикам простить его прошлое в «Шахтере»?
– Для меня было удивительно, когда Игорь Суркис пригласил в клуб этого тренера. Я знаю, как он отзывался о «Динамо», когда мы становились чемпионами. Я эти слова не забыл. Я к нему очень хорошо отношусь как к специалисту. Он доказал свой профессионализм в «Шахтере» и других клубах. Он пришел в «Динамо» и тоже выиграл три трофея. Мне он нравится как тренер, но не как человек. 

– Динамовские болельщики его до сих пор не принимают.
– У каждого есть свое мнение. 

– За такие результаты болельщики должны ему аплодировать.
– Аплодируют не тренеру, а команде. 

– Луческу нужно оставить в покое?
– Не знаю. Возможно, болельщики тоже помнят то, что он говорил о «Динамо», когда работал в «Шахтере». Есть просто болельщики, которые живут командой.

– Мне кажется, что Луческу только заводит это давление и он дает лучший результат.
– Дай Бог, чтобы так и было.

– Гармаш сейчас раскрылся в «Динамо» и вообще играет нападающего.
– Да, это правда. Я этим удивлен. Он стал джокером команды. Когда сейчас играет «Динамо», то можно ставить, что он забьет.

– Что было не так, кода команду тренировал Михайличенко, до этого Хацкевич. Чемпионство не видно было на горизонте.
– Футбол не стоит на месте. Я не могу критиковать Михайличенко. Это заслуженный футболист в прошлом и тренер. Вероятно, он тренировал по тем наработкам, которые у него еще были в нулевых годах. На том багаже уже невозможно было чего-то добиться, - сказал Алиев.

Источник — BurBuzz

(12 голосов)

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Сначала:
    Dfs2262ar
    Dfs2262ar, 31.01.2022 12:24
    +8
    А ты, Саша, и как игрок и как человек - г@мно!
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    aleksandrdryn
    online
    aleksandrdryn, 31.01.2022 12:57
    +1
    Алиев устроился на спорт уа комментатором?
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