Валентин КОЖОКАРУ: «Кубок – это не цель, а бонус»

Голкипер «Днепра-1» – о стремлениях команды

  • 31.01.2022 10:39
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Валентин КОЖОКАРУ: «Кубок – это не цель, а бонус»
© СК Днепр-1. Валентин Кожокару

Румынский вратарь «Днепра-1» Валентин Кожокару рассказал о целях команды на вторую часть сезона.

— На данный момент после 18 туров «Днепр-1» занимает 3 место, уступая только «Шахтеру» и «Динамо». Какая у команды цель на сезон?
— Наша цель неизменна – место в еврокубках, а итоговая третья строчка точно даст нам место в групповом раунде Лиги Конференций.

— «Днепр-1» вышел и в четвертьфинал Кубка Украины.
— Кубок - это не цель, а бонус. Мы продолжаем в нем выступать, а второй матч в этом году будет именно кубковым и мы стремимся в нем победить.

— Для сравнения, чем отличается румынская Лига 1 от УПЛ?
— Большая разница в подготовке игроков – тренировке и во всех предматчевых вещах. В Украине игроки гораздо лучше подготовлены физически и тактически. Сейчас разница между Шахтером с Динамо и другими клубами, включая нас и Зорю достаточно велика. Здесь я подразумеваю индивидуальные качества игроков. Чемпионат Украины очень сильный, футболисты физически много двигаются, матчи очень тяжелые и играть с любой командой непросто.

Источник — Футбол 1/2/3

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