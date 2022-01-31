Маилтон пропустит второй сбор Металлиста в Турции

На второй тренировочный сбор в Турцию харьковский «Металлист» отправился без защитника Маилтона.

Бразилец остался в Харькове, где будет восстанавливаться после травмы, полученной в контрольном матче с чешским «Слованом» (1:0) на предыдущем сборе.

23-летний Маилтон летом прошлого года был арендован «Металлистом» с опцией выкупа у «Атлетико Минейро». Из-за травм в осенней части сезона футболист провел всего 5 матчей в чемпионате Первой лиги (сделал 1 голевую передачу) и 1 поединок в Кубке Украины.