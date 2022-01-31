Рейтинг ATP. Берреттини обошел Рублева, Монфис поднялся на четыре позиции

Роджер Федерер опустился на 30-ю позицию

  • 31.01.2022 10:19
  • 584 просмотра
  • 0 комментариев
Рейтинг ATP. Берреттини обошел Рублева, Монфис поднялся на четыре позиции
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг после завершения Открытого чемпионата Австралии. В первой десятке произошло лишь одно изменение – итальянец Маттео Берреттини опередил россиянина Андрея Рублева. Продолжает лидировать серб Новак Джокович.
 
Француз Гаэль Монфис поднялся на четыре строчки и теперь 16-й. Роджер Федерер опустился на 30-ю позицию, это случилось впервые с 2001 года.

Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то Илья Марченко сохранил позицию, Сергей Стаховский потерял две строчки, а Виталий Сачко поднялся на четыре места.

Украинцы в топ-750 рейтинга ATP

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности