Рейтинг ATP. Берреттини обошел Рублева, Монфис поднялся на четыре позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг после завершения Открытого чемпионата Австралии. В первой десятке произошло лишь одно изменение – итальянец Маттео Берреттини опередил россиянина Андрея Рублева. Продолжает лидировать серб Новак Джокович.



Француз Гаэль Монфис поднялся на четыре строчки и теперь 16-й. Роджер Федерер опустился на 30-ю позицию, это случилось впервые с 2001 года.

Топ-10 рейтинга ATP





Что касается украинцев, то Илья Марченко сохранил позицию, Сергей Стаховский потерял две строчки, а Виталий Сачко поднялся на четыре места.

Украинцы в топ-750 рейтинга ATP